Stolberg.

Menschliches Leben auf dem Mars, ja, das könne möglich sein – so ungefähr in 1000 Jahren. „Die Technologien dafür haben wir“, sagt Ulrich Walter. Für die meisten Zuhörer beim 13. Unternehmerforum des Energie- und Wasserversorgers EWV dürften die Zukunftsaussichten, die der ehemalige Wissenschaftsastronaut am Donnerstagabend skizzierte, wohl ebenso faszinierend wie unvorstellbar gewesen sein.