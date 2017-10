Weitere Informationen zum Festival

▶ Die Ausstellung „Les royaumes de la mer“ (Königreiche des Meeres) ist im erst 2016 wieder eröffneten Museum La Boverie auf der Lütticher Museumsinsel, Parc de la Boverie, bis zum 21. Januar zu sehen. Es ist eine der drei Hauptausstellungen des diesjährigen Europalia-Festivals. Die Ausstellung ist dienstags bis sonntags 10 – 18 Uhr geöffnet. Erwachsene 12, Jugendliche ab 14 bis 25 Jahre und Senioren 9 Euro.

▶ In Lüttich wird zudem am Donnerstag, 9. November im Museum Grand Curtius, Quai de Maestricht 13, die Ausstellung „Danse d‘Indonésie“ eröffnet. Mehr als 50 Fotografien dreier wichtiger Fotografen des 20. Jahrhunderts der Agentur Magnum werden dort gezeigt, von Henri Cartier-Bresson, George Rodger und Burt Glinn. Sie zeigen Szenen aus Bali, Sumatra und Jakarta. Cartier-Bresson reiste 1949 nach Indonesien, Rodgers 1953 und Glinn 1969. Für La-Boverie-Besucher gratis. Das ganze Programm des Festivals unter https://europalia.eu.

▶ In Eupen veranstaltet das Kulturzentrum Alter Schlachthof am Samstag, 11. November, den Konzertabend „Europalia X“ mit verschiedenen Bands.