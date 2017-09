Aachen/Eupen.

Am Dienstag ist NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) zu seiner ersten Auslandsreise aufgebrochen. Dass sie ihn in die Niederlande führt, begründete er schon in seiner Regierungserklärung mit „dem besonders hohen politischen Stellenwert des Benelux-Raums für die NRW-Koalition“.