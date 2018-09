Aachen - Erneut Steinwürfe auf Polizeiautos im Hambacher Forst

Aachen. Wieder Gewalt im Hambacher Forst: Bislang unbekannte, vermummte Straftäter haben am Sonntagabend Steine auf Polizeiautos geworfen und offenbar Barrikaden in Brand gesetzt. Das teilte die Polizei mit. Zwei Mal bemerkten demnach Polizeibeamte brennende Barrikaden auf der ehemaligen Landesstraße 276; beim zweiten Mal gegen 21 Uhr versperrte ein brennender Baumstamm teilweise die Straße.

Die Beamten löschten die Brände in beiden Fällen selbst, heißt es in der Mitteilung weiter. Bei der Anfahrt stellten sie noch etwa zehn vermummte Personen fest, die in den Wald flüchteten. Als gegen 21.45 Uhr Polizeibeamte mit ihren Streifenwagen an dieser Barrikade vorbeifuhren, wurden die Fahrzeuge durch etwa fünf bis sechs vermummte Personen mit Zwillen beschossen und Steinen beworfen, schreibt die Polizei weiter.

Ein Fahrzeug wurde laut Bericht dabei beschädigt; verletzt wurde niemand. Etwa um 23.20 Uhr seien dann Steine auf das Camp des Tagebaubetreibers RWE geworfen worden; auch hierbei wurde laut Polizei ein Fahrzeug beschädigt und niemand verletzt. Zudem schnitten Unbekannte den Außenzaun eines Trafohäuschens im Bereich des Tagebaus Inden auf und durchtrennten darin ein Kabel. In allen Fällen hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Ermittelt wird unter anderem wegen Verdacht des Landfriedensbruchs.