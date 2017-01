Erneut schwerer Unfall bei Leverkusen: A1 voll gesperrt

Köln/Leverkusen. Die Autobahn 1 ist am Donnerstagvormittag im Norden von Köln erneut nach einem schweren Auffahrunfall voll gesperrt worden. Ein Lkw-Fahrer wurde lebensgefährlich verletzt. Erst am Vortag war fast an derselben Stelle nahe dem Leverkusener Kreuz ein Autofahrer mit seinem Oldtimer an einem Stauende gegen einen Sattelschlepper geprallt.

Wie ein Sprecher der zuständigen Autobahnpolizei Köln berichtete, waren um 10 Uhr am Rückstau vor dem Kreuz zwei in Richtung Köln fahrende Lastwagen aufeinandergeprallt. Dabei wurde einer der Fahrer in seinem Führerhaus eingeklemmt. Er erlitt lebensgefährliche Verletzungen, die Feuerwehr befreite ihn aus der zerquetschten Kabine. Auch ein Rettungshelikopter war im Einsatz. Zu seiner Identität gab es zunächst keine Angaben.

Die Autobahn musste erneut zwischen der Anschlussstelle Burscheid und dem Leverkusener Kreuz in Fahrtrichtung Köln voll gesperrt werden. Die Polizei rechnete damit, dass sich die Bergungs- und Aufräumarbeiten bis in den Nachmittag hinziehen würden.

Bei dem Unfall am Vortag war nur rund drei Kilometer nördlich ein 79-jähriger Mann aus Wermelskirchen mit seinen rund 40 Jahre alten Auto tödlich verunglückt. Er war nach dem Überholen eines Lastwagens beim Wiedereinscheren auf die rechte Spur fast ungebremst gegen einen weiteren Lastwagen geprallt, der dort an einem Stauende stand.