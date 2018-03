Köln.

Zwei Autofahrer haben sich in Köln vor den Augen ziviler Fahnder ein illegales Autorennen geliefert. Die beiden 25 und 19 Jahre alten Männer seien den Beamten am Montagabend mit heulenden Motoren auf einer Straße im Stadtteil Mülheim entgegen gekommen, teilte die Polizei am Dienstag mit.