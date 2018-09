Hambacher Forst: Polizei sucht bei Einsatz Waffen

Merzenich. Am Mittwochmorgen hat es im Hambacher Forst einen weiteren großen Einsatz von Polizei und RWE gegeben. Mehrere hundert Aachener Polizeibeamte haben Mitarbeiter des Energiekonzerns RWE beim Wegräumen „aller waldfremden Gegenstände“ geschützt. Die befürchteten gewalttätigen Auseinandersetzungen mit Baumschützern gab es nicht.

Es hat sich allerdings nicht um eine Räumung gehandelt, sagte Polizeisprecher Paul Kemen. Sollten wie in der Vergangenheit Steine oder Feuerwerkskörper aus den Baumhäusern fliegen, sei die Polizei aber auf Einsätze auch in Baumhäusern vorbereitet.

Hintergrund des erneuten Einsatzes sind die geplanten Rodungen des Restwaldes ab dem 1. Oktober. Tagebaubetreiber RWE hält sie für „zwingend erforderlich“, Umweltaktivisten halten das für vorgeschoben. Bis zu 100 Waldbesetzer, die sich im Moment im Forst aufhalten, wollen RWE so lange wie möglich daran hindern, mit den Rodungen zu beginnen.

Bei dem Einsatz stieß die Polizei nach eigenen Angaben auf eine Bombenattrappe und ein nicht funktionsfähiges Katapult. Rodungsgegner, die teils seit langer Zeit in Baumhütten im Wald campen, forderten per Megafon den Abzug der Polizei. Einige Rodungsgegner hätten von den Bäumen herunter auf Polizisten uriniert, sagte ein Sprecher.

Erschreckend ist: Unsere KollegInnen der #Polizei #Aachen aus dem #HambacherForst melden uns, dass auf Monopods befindliche Personen in Richtung der eingesetzten KollegInnen uriniert und später auch Fäkalien geworfen haben. Zum Glück wurde niemand getroffen. pic.twitter.com/peqHyrASDy — Polizei NRW AC (@Polizei_NRW_AC) 5. September 2018

Rund 200 RWE-Mitarbeiter entfernten mit schwerem Gerät Baumstämme und Äste von den Wegen. Teils seien auch Gräben und Erdlöcher zugeschüttet und Müll aus dem Wald entfernt worden, sagte ein RWE-Sprecher. Kemen sagte: „Einzelne Bäume können gefällt werden, wenn sonst der Bagger nicht durchkommt.” Das sei aber keine Rodung, sowas sei jederzeit erlaubt.

Aus Sicht von RWE ist die Rodung unvermeidbar, um die Stromproduktion in den Braunkohlekraftwerken zu sichern. Davon hingen rund 10.000 Stellen und die Sicherheit der Energieversorgung in Nordrhein-Westfalen ab. Umweltschützer fordern einen schnellen Ausstieg aus der klimaschädlichen Braunkohle und zumindest ein Rodungsmoratorium, solange die bundesweite Kohlekommission tagt.

Gegen die Abholzung des Waldes im Rheinland gibt es unter dem Stichwort „Hambi bleibt” seit langem heftige Proteste von Besetzern vor Ort, die sich auch gegen die Braunkohle insgesamt richten. RWE will für den Braunkohleabbau mehr als 100 der verbliebenen 200 Hektar Wald abholzen, darf damit aber frühestens mit Beginn der Rodungssaison ab 1. Oktober beginnen.

Gewaltbereite Linksradikale

Die Polizei hat eine erneute Veränderung der Waldbesetzerszene festgestellt. So seien mittlerweile auch gewaltbereite Linksradikale aus ganz Europa im Hambacher Forst, die zum Teil auch während der G20-Krawalle im Juli 2017 in Hamburg auffällig geworden sind. „Die wenigsten Waldbesetzer haben etwas mit Naturschutz zu tun“, sagte Kemen, „denen geht es um Krawall.“ Während des Einsatzes am Mittwoch werde die Polizei daher auch nach Waffen oder waffenähnlichen Gegenständen suchen, mit denen die Polizei künftig angegriffen werden könnte. Seit der Einstufung des Waldstücks als „gefährlicher Ort“ vergangene Woche habe es die Polizei „erheblich leichter“ zu verhindern, dass solche Gegenstände von außen in den Hambacher Forst gelangen. „Ganz verhindern kann man es dennoch nicht“, sagte Kemen.

Bereits am frühen Morgen kontrollierte die Polizei im Bereich des gefährlichen Ortes zwei verdächtige, weibliche Personen. Sie hatten diverse Gegenstände dabei, unter anderem für den Bau von Zwillen und Schussmaterial. Beide Frauen sind festgenommen worden, wie die Polizei mitteilte.

Zu Beginn des Einsatzes warfen bislang Unbekannte aus dem Wald heraus mit Pyrotechnik; verletzt wurde niemand. Die Personen flohen zurück in den Wald. Im Verlauf des Einsatzes stellte die Polizei mehrere sogenannte Tripods (dreibeinige Holzkonstruktionen) auf den Waldwegen fest. Auf einigen dieser Dreibeine hatten Unbekannte verdächtige, sprengstoffähnliche Gegenstände montiert. Der Bereich um die Tripods wurde aus Sicherheitsgründen abgesperrt, heißt es weiter.

Zwei Gegenstände konnte bisher von einem Sprengstoffexperten als Attrappen identifiziert werden, ein weiterer Gegenstand wird noch geprüft. Ebenfalls hatten sich Personen auf Holzkonstruktionen befestigt. Von diesen aus wurden die eingesetzten Beamten laut eigenem Bericht mit Urin bespritzt und mit Fäkalien beworfen. Eine Person wurde mittlerweile gelöst und in Gewahrsam genommen. Eine weitere Person hatte sich mit einem sogenannte Lock- on in einem Erdloch fixiert und wurde befreit.

Gericht: Wiesencamp darf geräumt werden

Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat derweil in letzter Instanz eine Räumungsanordnung des Wiesencamps in letzter Instanz bestätigt. Die Räumung hatte der Kreis Düren 2013 angeordnet, dagegen hatte sich der Eigentümer der Wiese, der Kerpener Steuerberater Kurt Claßen, gerichtlich gewehrt und sich durch die Instanzen geklagt.

Das Bundesverwaltungsgericht nahm nun seine Klage gegen die Räumungsanordnung gar nicht erst zur Revision an. Ob der Kreis Düren nun aber die Wiese in absehbarer Zeit räumen lässt, ist eine ganz andere Frage. Ein Sprecher der Kreisverwaltung erklärte am Dienstagabend auf Anfrage unserer Zeitung, dass im Moment geprüft werde, wie weiter verfahren werden soll.

Die Aktivisten selbst veruteilten die Räumungsaktion derweil. „Es darf nicht gerodet werden, und deshalb darf es auch diese Räumung nicht geben”, sagte Jan Pütz von der „Aktion Unterholz”. Pütz warf der nordrhein-westfälischen Landesregierung eine „Diffamierungskampagne” gegen die Waldbesetzer vor. Wenn NRW-Innenminister Herbert Reul sage, es drohe ein „zweites Hamburg” wie beim G20-Gipfel, dann sei das eine „Fantasie”. Reul betreibe eine „gezielte Irreführung der Öffentlichkeit” und schrecke dabei vor nichts zurück.