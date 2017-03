Merzenich.

Ende vergangener Woche gab es noch einmal kurz Aufregung im Hambacher Forst, RWE hatte noch einige Bäume gefällt, obwohl die Rodungssaison offiziell beendet war. Einige Aktivisten und Sympathisanten schickten aufgeregte E-Mails an Medienvertreter in der Region, in denen es hieß, RWE missachte nun wohl auch noch das Ende der Rodungssaison.