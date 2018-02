Was ist der NRW-Innovationspreis?

Der Innovationspreis des Landes Nordrhein-Westfalen ist nach dem Zukunftspreis des Bundespräsidenten die höchstdotierte Auszeichnung dieser Art in Deutschland – sie wird in diesem Jahr zum achten Mal vergeben.

Der Preis wird in drei Kategorien vergeben: In den Kategorien „Innovation“ und „Nachwuchs“ können Hochschulen, Forschungseinrichtungen, Unternehmen, Verbände und Stiftungen Kandidaten vorschlagen. In der Kategorie „Innovation“ sind auch Selbstbewerbungen von Forschern möglich. Zudem wird ein „Ehrenpreis“ für großes wissenschaftliches Potenzial und exzellente Forschungsarbeiten mit konkretem Praxisbezug vergeben.

Insgesamt stehen 150 000 Euro für die Preisträger bereit.