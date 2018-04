Aachen/Merzenich - „Ende Gelände“-Aktivistin vor Pferd gestoßen: Kein Verfahren gegen Polizisten

Aachen/Merzenich.

Die Aachener Staatsanwaltschaft wird kein Ermittlungsverfahren gegen den Polizisten einleiten, der bei der „Ende Gelände“-Demo im Tagebau Hambach am 5. November 2017 eine Aktivistin in Lebensgefahr gebracht hatte. Das teilte Staatsanwalt Jost Schützeberg am Donnerstag auf Anfrage unserer Zeitung mit.