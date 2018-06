Aachen/Wuppertal.

In das Landesamt für zentrale polizeiliche Dienste in Wuppertal (LZPD) werden in diesen Tagen häufiger Pakete hineingewuchtet. Fast täglich kommen Lieferungen aus ganz NRW hier an. Der Endspurt läuft. Waffen und Munition in größerem Umfang werden angeliefert, damit sie ein paar Stunden später vernichtet werden können.