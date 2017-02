Aachen.

Wo Elisabeth Auchter-Mainz weggegangen ist, hinterließ sie in der Regel traurige Gesichter. Es gibt nicht viele Spitzenbeamte in Nordrhein-Westfalen, deren Mitarbeiter sich so einhellig positiv über frühere Vorgesetzte äußern wie über Auchter-Mainz. Sie arbeitete in fünf Jahrzehnten für die deutsche Justiz, 1982 bis 2000 bei der Staatsanwaltschaft Aachen, deren Leiterin sie zwischen 2009 und 2013 war.