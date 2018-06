Amstenrade/NL - Ein Schwerverletzter nach Messerstecherei in Amstenrade

Amstenrade/NL. Bei einer Messerstecherei im niederländischen Amstenrade bei Heerlen ist eine Person schwer verletzt worden. Der Täter flüchtete zu Fuß. Die Fahndung nach ihm ist noch im Gange.

Wie die Polizei berichtet, ereignete sich die Tat am Freitagnachmittag. Gegen 14 Uhr gab es an der Parallelstraat einen Streit zwischen zwei Männern. Einer der beiden stach auf den anderen ein und flüchtete.

Aanleiding voor het steekincident in #Amstenrade is een ruzie die uitmondde in een steekpartij tussen de twee mannen. Het slachtoffer is per traumahelikopter naar het ziekenhuis. De politie is op zoek naar de verdachte die te voet wist te vluchten en doet ter plaatse onderzoek.