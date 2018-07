Jülich.

Dr. Harry Philipp fährt regelmäßig über die Autobahn von Jülich nach Aachen ins Uni-Viertel. Die Vorfreude auf die nächste Vorlesung ist immer mit an Bord. „Es gibt so viele Veranstaltungen, um sein Wissen zu bereichern“, schwärmt er. Harry Philipp feiert in ein paar Tagen seinen 89. Geburtstag. An der RWTH Aachen ist er der älteste Student, vermutlich führt er die Rangliste auch bundesweit an.