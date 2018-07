Eupen - Ein Besuch in Eupen: Vom guten Gefühl, ein Belgier zu sein

Eupen.

Wie es um das Selbstbewusstsein der Belgier bestellt ist, muss Manfred Schumacher niemand fragen, es reicht, mit ihm über das Spiel von Belgiens Nationalmannschaft gegen Brasilien zu sprechen. Also: Fußball-Weltmeisterschaft, Viertelfinale, gegen Brasilien, kein einfacher Gegner. „Sind wir auch nicht“, sagt Schumacher, lacht kurz, und schaut dann schnell so, wie jemand, der ernst meint, was er sagt.