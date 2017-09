Was sich gesetzlich bei der Ehe verändert

Was ändert sich: Bisher hieß es in Paragraf 1353 des Bürgerlichen Gesetzbuches: „Die Ehe wird auf Lebenszeit geschlossen.“ In Zukunft lautet der Satz: „Die Ehe wird von zwei Personen verschiedenen oder gleichen Geschlechts auf Lebenszeit geschlossen.“

„Ehe für alle“: Homosexuelle können künftig „verheiratet“ sein, bisher konnten sie lediglich „verpartnert“ sein. Auch zwei verheiratete Männer oder Frauen können künftig ein Kind adoptieren.

Lebenspartnerschaften: Bestehende Lebenspartnerschaften können fortgeführt oder in eine Ehe überführt werden. Neue Lebenspartnerschaften können ab 1. Oktober 2017 nicht geschlossen werden.