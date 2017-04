e.GO-Elektromobil wird künftig auf altem Philips-Gelände gebaut

Aachen. Das neue Elektromobil „e.GO Life“ wird zukünftig auf dem ehemaligen Philips-Gelände am Madrider Ring gefertigt. Dies wurde am Dienstag auf einer Pressekonferenz bekannt gegeben. Das in Aachen entwickelte Elektroauto soll ab 2018 serienmäßig hergestellt werden.

Mehr zum Thema

Die Produktion der Prototypen des „e.GO Life“, der ursprünglich als Leichtfahrzeug geplant war und sich nun zu einem Voll-Pkw entwickelt hat, läuft bisher auf dem RWTH-Campus. In der Serienproduktion im Aachener Osten sollen mehr als 150 Menschen Beschäftigung finden.

Der „e.GO Life“ ist mit einem 48-V-Antriebssystem von Bosch, einer Basis-Batteriekapazität von 14,4 Kilowattstunden und zwei Sitzen – in der teureren Variante plus Rückbank – ausgestattet. Es ist nicht das erste Elektroauto, das auf dem Campus marktreif gemacht wird. Prof. Günther Schuh, Vorstandschef der e. GO Mobile AG, war auch Mitgründer der Streetscooter GmbH, wo er die Entwicklung des Streetscooters mit vorantrieb. Daraus wurde eine Erfolgsgeschichte; die Deutsche Post kaufte das Start-up Ende 2014. Der Streetscooter wird weiter in Aachen produziert und ist als Zustellfahrzeug der Post unterwegs.

Vorbestellen kann man das Stadtauto ab Mai, die Auslieferung beginnt im April 2018. Es soll in der Basisversion 15.900 Euro kosten – vor Abzug der Kaufprämie für E-Mobile über 4000 Euro.