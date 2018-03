Hasselt - Durchsuchungen bei Rockergruppen in Belgien: Zwölf Festnahmen

Hasselt.

Im Zusammenhang mit Ermittlungen zu Rockergruppen sind in Belgien zwölf Menschen festgenommen worden. Zuvor hatte es in der Nacht zum Mittwoch mehrere Durchsuchungen in der ostbelgischen Provinz Limburg gegeben, wie die belgische Nachrichtenagentur Belga unter Berufung auf die Kriminalpolizei berichtete.