Düsseldorf - Dunkelster Dezember in NRW seit fast 25 Jahren

Düsseldorf. Das Wetter muss mal wieder sein inneres Gleichgewicht verloren haben – oder will uns einfach nur die Laune verderben. Seit Wochen schon macht sich die Sonne extrem rar. Nach dem Düster–Dezember versinkt jetzt auch der Januar im Dauergrau.

Die Daten vom Deutschen Wetterdienst in Essen (DWD) belegen: Der Dezember war mit insgesamt 11,5 Sonnenstunden einer der sonnenärmsten in NRW. Nur der Dezember 1993 war mit 8,6 Stunden noch ein bisschen dunkler.

Auch der September, Oktober und November fielen insgesamt eher trüb aus. „Normalerweise liegt der Mittelwert der Sonnenstunden etwa für die Stadt Essen bei 38,8 Stunden“, erklärt DWD-Meteorologin Maria Hafenrichter. Eine tiefere Begründung für diese besonders tristen Wochen gebe es nicht. Für die regionale Witterung in den Wintermonaten gelte als Faustformel „Je wolkiger, desto milder“. Hafenrichter: „Unter Hochdruckgebieten wird es grundsätzlich eher kalt und frostig. Da hat es die Sonne leichter.“

Viele fühlen sich schlapp

Das trübe Wetter kann sich schnell auf die Stimmung legen. Viele Menschen fühlen sich in den Wintermonaten schlapp, sind weniger belastbar, gereizt oder unkonzentriert. Medizinisch gesehen setzt das Sonnenlicht einen Prozess in Gang, der die Vitamin-D-Produktion ankurbelt, Lichtmangel hingegen bringt das Zusammenspiel der Hormone aus dem Takt.

Im Gegensatz zu einer herkömmlichen Depression ist die Winterdepression oder auch „saisonal abhängige“ Depression an das Lichtdefizit gekoppelt, sagt der Mediziner und Psychologe Ulrich Sprick, Chefarzt des Ambulanten Zentrums am St. Alexius-/St. Josef-Krankenhauses in Neuss. Ansonsten seien die Symptome ähnlich: Die Stimmung ist schlecht, man ist antriebslos. Hinzu kommen das Bedürfnis, länger zu schlafen, sowie Heißhunger auf Süßes (der Serotonin-Spiegel sinkt, das Gehirn versucht durch eine gesteigerte Lust auf Süßes, den Mangel auszugleichen).

Lichttherapie kann helfen

Jeder vierte Deutsche leide im Winter unter Beeinträchtigungen. Eine Lichttherapie kann helfen, sagt Sprick. Dafür braucht es eine spezielle Lampe mit einer Lichtstärke von mehr als 5000 Lux. Manche Lampen verfügen über 10.000 Lux, sie kosten 100 bis 200 Euro. Bei einem leichten Winterblues reicht eine Lichttherapie häufig schon aus, sagt der Mediziner.

Man müsse aber auch nicht gleich in eine Lichtdusche investieren, auch ein kurzer Spaziergang in der Mittagspause könne schon ausreichen: „Tageslicht ist am besten. Auch an einem grauen Wintertag beträgt die Lichtstärke noch 6000 bis 7000 Lux und liegt damit über den 500 bis 600 Lux in Innenräumen.“

Sprick empfiehlt zudem, den Vitamin-D-Speicher mit Lebensmitteln wie Milch, Eiern oder Avocado aufzufüllen. Denn Vitamin D ist eigentlich ein Hormon, das vor allem durch Sonneneinstrahlung in der Haut gebildet wird. „Auch die Ernährung hat mit der Stimmung zu tun.“