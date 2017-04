Drogenrazzia in Stolberg: Polizei nimmt acht Verdächtige fest

Region. Die Polizei hat am Freitagmorgen in einer konzentrierten Aktion fast 20 Grundstücke in Stolberg durchsucht. Acht Personen, die im Zusammenhang mit bandenmäßigen Drogenhandel stehen sollen, wurden festgenommen.

Wie die Aachener Staatsanwaltschaft mitteilte, ermittelt die Ermittlungsgruppe „Crossfire“ bereits seit Oktober vergangenen Jahres gegen eine Gruppe aus Stolberg. Sie stehen im Verdacht, in der Stolberger Innenstadt rund um den Mühlener Markt mit Drogen gedealt zu haben.



Nach intensiven Ermittlungen in den vergangenen Monaten durchsuchte die Polizei am Freitagmorgen schließlich 18 Anwesen in Stolberg, Aachen, Eschweiler, Euskirchen, Bad Honnef und Bonn, darunter zwei Geschäftslokale in der Stolberger Innenstadt.

Insgesamt acht Menschen im Alter zwischen 25 und 51 Jahren, die mit Haftbefehlen gesucht worden waren, konnten die Beamten festnehmen. Drei von ihnen sind in der Vergangenheit als Mitglieder oder Sympathisanten des Rockerclubs Bandidos in Erscheinung getreten.

Zudem fand die Polizei bei der Durchsuchung Kokain und Marihuana im Kilogrammbereich, eine Schusswaffe und Bargeldbeträge in fünfstelliger Höhe. Die Beschuldigten werden noch am Freitag dem Haftrichter vorgeführt.