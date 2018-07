Razzia wegen Drogenhandels in Tipico-Wettbüro in Aachen

Aachen. Bei einer Drogenrazzia gegen Betreiber eines Wettbüros am Aachener Bushof sind am Donnerstag sieben Personen festgenommen worden. Die Ermittler durchsuchten zehn Gebäude, darunter mehrere als Drogenlager genutzte Wohnungen in der Städteregion und das Wettbüro selbst. Dabei wurden auch Drogen und Bargeld beschlagnahmt.

Wie die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Katja Schlenkermann-Pitts am Freitag mitteilte, schlugen die Fahnder gegen 17.50 Uhr bei einer Drogenübergabe in einem Gebäude in der Aachener Innenstadt zu. Ein 27-jähriger Mann hatte offenbar gerade dem 19-jährigen mutmaßlichen Kopf der Bande Drogen ausgehändigt.

Während der mutmaßliche Lieferant und sein 22-jähriger Begleiter festgenommen worden, konnte der 19-Jährige zunächst fliehen. Er wurde aber später zusammen mit einem Begleiter von Polizeibeamten am Alexianergraben aufgespürt. Auch dabei versuchte er zu entkommen, wurde aber nach kurzer Verfolgung gestellt und ließ sich ohne Widerstand festnehmen.

Bei dem 27-Jährigen und seinem Begleiter wurde eine größere Summe Bargeld - die Staatsanwältin spricht von einer höheren vierstelligen Betrag - gefunden. In dem Gebäude, in dem es nach ihren Worten „regelmäßig zur Übergabe von Betäubungsmitteln und Geld kam“, wurden 500 Gramm Marihuana und Verpackungsmaterial sichergestellt.

Vorausgegangen waren der Aktion monatelange Ermittlungen der Drogenfahndung und der Staatsanwaltschaft, die bereits im November 2017 begonnen hatten. Dabei konnten laut Katja Schlenkermann-Pitts „acht Personen identifiziert werden, die gemeinschaftlich an der Beschaffung, Lieferung, und Verteilung von Betäubungsmitteln im Bereich des Wettbüros“ beteiligt waren.

Bei der folgenden Durchsuchung von neun Objekten und dem Wettbüro wurden sieben Männer vorläufig festgenommen, eine davon am Abend aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Die sechs übrigen Verdächtigen sollten noch am Freitag dem Haftrichter vorgeführt werden.