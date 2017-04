Drogenlabor auf Hof entdeckt: Zwei Männer auf der Flucht

Brunssum.

Die niederländische Polizei hat am Mittwochnachmittag ein Drogenlabor in der Nähe der deutschen Grenze ausgehoben. Zwei Verdächtige konnten von dem Hof am Rand von Brunssum fliehen, nach ihnen wird gefahndet. Die Einsatzkräfte leisteten sich zuvor jedoch einen Fehler: Sie stürmten den falschen Hof.