Plombières - Drei Tote und mehrere Verletzte bei Beziehungsdrama in Moresnet-Chapelle

Plombières. Bei einem Beziehungsdrama im ostbelgischen Moresnet-Chapelle sind am Mittwoch drei Menschen ums Leben gekommen. Wie belgische Medien unter Berufung auf die zuständige Staatsanwaltschaft Verviers am Donnerstag angaben, handelte es sich bei den Opfern um die Ex-Freundin des Täters sowie deren Mutter. Auch der Angreifer starb. Mehrere Menschen wurden zum Teil schwer verletzt.

Der Täter, ein 52-jähriger Mann, betrat gegen 17 Uhr ein Restaurant an der Rue de la Clinique im Ortskern unweit der bekannten Wallfahrtstätte Kalvarienberg und stach mit einem Messer auf mehrere Menschen ein. Seine frühere Partnerin und deren Mutter wurden dabei so schwer verletzt, dass sie noch vor Ort starben.

Der deutschsprachige belgische Rundfunksender BRF berichtet, ein Gast habe lebensgefährliche Verletzungen erlitten und sei mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus nach Aachen geflogen worden. Er schwebe auch am Donnerstag noch in Lebensgefahr. Mehrere Gäste, die versucht hatten, den Täter aufzuhalten, wurden ebenfalls verletzt, einer davon schwer. Auch der Restaurantbesitzer, der Vater der Ex-Freundin des Täters, sei verletzt worden. In ersten Berichten hatte es zunächst geheißen, bei dem lebensgefährlich verletzten Mann habe es sich um ihn gehandelt.

Mehrere Medien berichteten, der Täter habe die Familie bereits seit längerer Zeit bedroht. Die Tageszeitung Grenzecho berichtet, die frühere Lebensgefährtin des Täters habe bereits zuvor die Polizei kontaktiert, weil sei Angst vor ihm hatte.

Unklar war am Donnerstag noch, wie der Täter ums Leben kam. Womöglich wurde er im Handgemenge von einem Gast mit einer Glasflasche zu Boden geschlagen und sei an den Verletzungen gestorben, hieß es in Medienberichten. Am Freitag soll der Leichnam nach Angaben des Nachrichtenportals Ostbelgiendirekt.be obduziert werden.

Der Bürgermeister von Plombières Thierry Wimmer sprach in einer Mitteilung auf seiner Facebookseite von einer privaten Tragödie und schloss einen Terrorakt aus. Der Täter sei außer Gefecht gesetzt worden, eine Gefahr für die Bevölkerung bestünde nicht. Die Behörden sprächen den Familien und Angehörigen der Opfer ihr Beileid aus.

Moresnet-Chapelle gehört zur Gemeinde Plombières, auf deutsch Bleyberg, und liegt knapp drei Kilometer westlich des Grenzübergangs Bildchen am Aachener Stadtteil Preuswald. Die Gemeinde hat etwa 10.000 Einwohner.