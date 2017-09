Region.

An ihrem ersten Unterrichtstag als Dozentin an der Fachhochschule Aachen verschläft Doris Casse-Schlüter. Am Abend zuvor hat sie in Bonn eine neue Designreihe für die Katholische Frauengemeinschaft Deutschland vorgestellt. Um zwölf Uhr nachts will sie sich entschuldigen lassen – schließlich stehe am kommenden Morgen eine Horde Studenten vor ihr.