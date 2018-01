Maastricht/Aachen - DNA-Massentest soll nach 20 Jahren Mord an Elfjährigem aufklären

Maastricht/Aachen.

Nach fast 20 Jahren wollen Ermittler mit einer DNA-Massenuntersuchung den mutmaßlichen Mord an dem elfjährigen Nicky im Grenzgebiet bei Aachen aufklären. Rund 21.500 Männer zwischen 18 und 75 Jahren sind aufgerufen, freiwillig eine DNA-Probe abzugeben, wie die Staatsanwaltschaft am Freitag in Maastricht mitteilte.