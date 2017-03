Düsseldorf.

Es rauscht und knistert in den dicken Heizungsrohren. Dann ist es wieder sehr still im Keller des ehemaligen Landesarchivs NRW in Düsseldorf. Graue, durchnummerierte Metallregale, Betonfußboden, ein paar helle Kartons auf Rollwagen. Das Landesarchiv NRW ist im Mai 2014 in einen Neubau an der Schifferstraße in Duisburg umgezogen und hat dort 39.400 Quadratmeter übernommen. In Düsseldorf ist seitdem Platz für „heimatlose“ Gäste auf Zeit wie das Bischöfliche Diözesan- und Domarchiv aus Aachen.