Aachen.

Wenn eine Regenrinne mit Sensor dem Hersteller signalisiert „Hilfe! Ich bin verstopft!“ und der Facharzt den Patienten aus der Ferne berät, ist sie da, die Revolution, die sich die Macher von „Aachen 2025“ am 28. und 29. September in Aachen dringend wünschen: „Wir wollen den digitalen Wandel in die Köpfe der Menschen bringen“, betont Günter Bleimann-Gather, Vorstand der Tema AG, der zu den Initiatoren eines „Digitalen Volksfestes“ gehört, das 2016 zum ersten Mal stattfand.