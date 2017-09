Premierenlesung in Aachen

Der Schriftsteller Dietmar Sous wurde 1954 in Stolberg geboren. Nach dem Abitur 1973 arbeitete er zunächst im Tiefbau und in Fabriken. Anschließend leistete er 16 Monate lang Zivildienst als Krankenpfleger. Seinen ersten Roman „Glasdreck“ veröffentlichte er 1981. Seitdem hat er 13 weitere Bücher veröffentlicht, zuletzt den Roman „Roxy“ (2015).

Seinen neuen Roman „San Tropez“ stellt Sous am Mittwoch, 13. September, im Rahmen einer Premierenlesung vor. Die Veranstaltung in der Buchhandlung Schmetz am Dom am Münsterplatz in Aachen beginnt um 20 Uhr. Tickets sind im Vorverkauf für acht Euro (ermäßigt sechs Euro) und an der Abendkasse für zehn Euro (ermäßigt acht Euro) erhältlich.