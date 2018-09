Düsseldorf - Dieselfahrverbote: Laschet und Co. nutzten Klausel gegen Zwangsgeld

Düsseldorf.

Die Gegner von Diesel-Fahrverboten in Düsseldorf, allen voran die NRW-Landesregierung, haben einen Etappensieg errungen. Das Düsseldorfer Verwaltungsgericht lehnte am Donnerstag die Androhung eines Zwangsgeldes gegen die Landesregierung ab. Das Land sei seiner Pflicht nachgekommen, Diesel-Fahrverbote ernsthaft zu prüfen und abzuwägen, teilte das Gericht mit. Ob die Prüfung rechtlich einwandfrei gewesen sei, müsse in einem neuen Klageverfahren geklärt werden (Az.: 3 M 123/18).