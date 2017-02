Aachen/Düren/Heinsberg.

Ende Januar hat die Polizei vier mutmaßliche Mitglieder einer Einbrecherbande in Grevenbroich festgenommen, der mindestens 31 Einbrüche in der weiteren Region zur Last gelegt werden. Wie die Polizei am Donnerstaf mitteilte, soll die Bande Einbrüche in Aachen, Düren, Heinsberg, Euskirchen, Viersen, Grevenbroich, Jüchen, Dormagen und Bonn verübt haben.