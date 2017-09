Infos zur Ausstellung „2030 werde ich 20 sein“

Die Ausstellung „2030 werde ich 20 sein“ ist ab heute für das Publikum geöffnet. Sie wird bis zum 3. Juni 2018 an sieben Tagen in der Woche von 10 bis 18.30 Uhr im Bahnhof Guillemins, Place des Guillemins, in Lüttich zu besichtigen sein.

Beim Rundgang gibt es zwölf thematische Schwerpunkte: Schöpfungen der Menschheit. Maschine. Gehirn. Erfindungen. Wohnen. Ernährung. Mobilität. Stadt. Weltall. Herz. Unsterblichkeit.

Der Audioguide (Deutsch, Englisch, Französisch und Niederländisch) ist im Eintrittspreis inbegriffen. Erklärtexte in der Ausstellung sind ebenfalls meist viersprachig. Der Eintritt kostet für Erwachsene in der Woche 14, am Wochenende 16 Euro, für Senioren, Gruppen und Kinder ist der Eintritt ermäßigt, für Kinder bis sieben Jahre frei.

Ein Anlass für die Ausstellung war, dass die Universität Lüttich in diesem Jahr ihren 200. Geburtstag feiert. Die Uni hat einige Ideen zur Ausstellung beigetragen, sowohl geschichtliche Aspekte über große Erfinder und Wissenschaftler, als auch Teile der Ausstellung, die sich auf den Weltraum beziehen.

Mehr Infos im Internet: http://europaexpo.be