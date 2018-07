Grünes Urgestein in der Kohlekommission

Als Vorstandschef des NRW-Landesverbandes Erneuerbarer Energien ist Reiner Priggen (65) in die Kohlekommission berufen worden. Seit 1984 ist er Mitglied der Grünen. Von 1994 bis 2000 war er Sprecher der NRW-Grünen, seit 2000 Landtagsmitglied. 2010 wurde er Fraktionsvorsitzender seiner Partei in Düsseldorf. Im vorigen Jahr trat er zur Landtagswahl nicht mehr an. Er lebt in Aachen.