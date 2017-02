Aachen.

Das Thema Sicherheit dürfte in den kommenden Wochen noch so manchem karnevalistischen Verbandsfunktionär schlaflose Nächte bereiten. Angesichts der von den Ordnungsbehörden geforderten zusätzlichen Sicherheitsauflagen wie zum Beispiel Lkw-Straßensperren sehen sich vor allem kleine Zugveranstalter in ländlichen Gebieten einem schier unlösbaren Problem gegenüber.