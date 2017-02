Ein toter Bauer, der an die Schweine verfüttert wurde – oder doch nicht?

Wenn keine Leiche gefunden wird, gibt es normalerweise auch keinen Mordprozess, manchmal aber eben schon. Der folgende Fall ist ein gutes Beispiel dafür, warum Staatsanwälte ungern jemanden des Mordes bezichtigen, wenn sie nicht zu 1000 Prozent sicher sind, dass es auch eine zum Mord passende Leiche gibt:

Im September 2001 wurde der Bauer Rudolf R. in Bayern von seiner Frau als vermisst gemeldet. Drei Jahre lang tauchte R. nicht wieder auf, und als in seinem Heimatdorf wilde Gerüchte um seinen Verbleib kursierten, nahmen Polizei und Staatsanwaltschaft die Ermittlungen auf.

2005 wurden Frau R., die beiden Töchter und der Freund einer Tochter wegen gemeinschaftlichen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt, obwohl es gar keine Leiche gab. In der Urteilsbegründung des Landgerichts Ingolstadt hieß es, der Freund habe Rudolf R. mit einer Holzlatte und einem Hammer erschlagen, die Leiche zerlegt und Teile davon den Hofhunden zu fressen gegeben. Der Rest der Leiche sei an die Schweine verfüttert worden.

2009, also vier Jahre nach der Verurteilung, wurde Rudolf R.s Leiche mitsamt seinem Mercedes in der Donau gefunden. Das Oberlandesgericht München ordnete an, dass der Prozess gegen die vier Verurteilten neu aufgerollt werden müsse.

Im folgenden Prozess, der erneut am Landgericht Ingolstadt geführt wurde, sagten die Verurteilten, die Polizei habe sie damals teils mit Gewalt zu grotesken Geständnissen bewegt. Die Richter blieben skeptisch. Das Gericht kam im aufgerollten Prozess zu der Auffassung, dass Frau R., die beiden Töchter und der Freund wahrscheinlich eine Rolle bei Rudolf R.s Tod im Jahr 2001 gespielt haben. Welche das aber gewesen ist, lasse sich acht Jahre später nicht mehr feststellen. Die vier vormals zu lebenslangen Haftstrafen Verurteilten wurden freigesprochen.