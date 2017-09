Aachen.

Es wird eng für den Dieselmotor. Gab es vor 2015 noch ein Fünkchen Hoffnung, so hat ihm spätestens der Abgasskandal den Todesstoß versetzt. Überall werden die Rufe nach Dieselverboten in Innenstädten lauter, nach strengeren Normen und letztlich einer kompletten Verbannung aller Verbrennungsmotoren. Doch so leicht ist das nicht.