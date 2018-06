Jülich - Die Herkunftsdetektive aus Jülich entlarven Betrug und Mogeleien

Irritierende Werte: Rheinwasser klärt Herkunft auf

Wie eindeutig die Analyse von Agroisolab ist, zeigt ein zunächst fraglicher Fall in unserer Stichprobe: In Eschweiler verkauft der örtliche Obstbauer Hillemacher die Erdbeeren eines Obstbauern aus Bornheim. Die Herkunftsanalyse des Labors wies aber auf den süddeutschen Raum hin. Eine Nachfrage beim Bauern in Bornheim zeigte, dass die Isotopenspur absolut korrekt in den Süden weist: Die Erdbeerfelder werden mit Rheinuferfiltrat bewässert. Das erklärt laut Markus Boner von Agroisolab die für Bornheim auf den ersten Blick nicht plausiblen Analysewerte: „Das Wasser des Rheins stammt aus Süddeutschland.“