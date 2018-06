Mönchengladbach - Die Geschichte von Geigerin Iuliana Münch und Pianist André Parfenov

Neue CD, Konzert in Jülich

Die neue CD mit Iuliana Münch und André Parfenov ist kürzlich erschienen: „The Piano Legend Of The Violin“ (Naxos). Sie enthält Kompositionen für Violine und Klavier von André Parfenov auf der Grundlage von Werken von Paganini, Liszt, Rachmaninow, Tschaikowsky und anderen.

Klavierwerke berühmter Komponisten – im Duett mit der Violine. Der Komponist und Pianist André Parfenov tritt auf dem neuen Album musikalisch in einen Dialog mit Tschaikowsky, Paganini, Liszt und anderen großen Meistern. Er komponierte bekannte und unbekannte Stücke in ihrem Sinne weiter, schrieb Entgegnungen oder ließ sich zu ganz eigenen Fantasien anregen.

Inspiriert von seiner Partnerin, der Geigerin Iuliana Münch, sind so sinnliche, lebendige Stücke herausgekommen, in denen Gegenwart und Vergangenheit miteinander verschmelzen. Musik von heute im Dialog mit der Musikgeschichte: „The Legend Of The Violin“.

Zuvor erschienen: „Nacht im Schloss – Kompositionen von André Parfenov“ (Musicom/Medienvertrieb Heinzelmann). Zu hören sind Werke auf der Grundlage von Mozart bis Prokofieff, die teilweise in Tanz- und Bühnenprojekten der Vereinigten Bühnen von Krefeld/Mönchengladbach verwendet wurden.

Konzert in Jülich: Ihr neues Programm „The Piano Legend Of The Violin“ werden Iuliana Münch und André Parfenov in einer Sonntags-Matinée am 10. Juni in der Schlosskapelle der Zitadelle Jülich präsentieren. Durch das Programm wird der Kultur- und Rundfunk-Moderator Stefan Keim führen. Den Hörer erwartet ein buntes Programm: melodisch, tonal, virtuos – und erkennbar modern. Kammermusik von hoher Qualität, die Herzen berührt und Hirne beschäftigt. Und wer das Duo Parfenov kennt, weiß, dass der Humor bei den beiden immer eine große Rolle spielt.

Karten für das Konzert am 10. Juni sind in der Buchhandlung Fischer in Jülich und an der Tageskasse erhältlich.