Eupen.

Also doch nur ein Sturm im Wasserglas? Man kann den Eindruck gewinnen angesichts der Bemühungen der Beteiligten in Eupen und Namur, den Ball flach zu halten. Dabei hatte es ordentlich gerumst zwischen der Deutschsprachigen Gemeinschaft (DG) und der Wallonischen Region. Die Angelegenheit weist der DG den Platz an, den sie seit Jahrzehnten besetzt: zwischen den Stühlen.