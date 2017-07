Deutscher Wetterdienst warnt vor schweren Gewittern

Städteregion/Kreis Heinsberg/Kreis Düren. Der Deutsche Wetterdienst warnt in der Städteregion Aachen sowie den Kreisen Heinsberg und Düren vor schweren Gewittern, die am Sonntag ab 20 Uhr in der gesamten Region auftreten können. Dabei kann es örtlich zu Starkregen und Hagel kommen.

Ab Sonntagabend könnten einzelne Gewitter in der Region laut Deutschem Wetterdienst zu Starkregengebieten zusammenwachsen. Dabei kann es örtlich zu heftigem Starkregen mit rund 30 Litern Niederschlag pro Quadratmeter in kurzer Zeit kommen. Bis in die erste Nachthälfte sind auch Hagel mit bis zu drei Zentimeter Korndurchmesser und schwere Sturmböen um 100 km/h wahrscheinlich. Ganz vereinzelt ist auch extrem heftiger Starkregen mit über 40 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit nicht ausgeschlossen.

Der Deutsche Wetterdienst wird diese Vorwarnung in den nächsten sechs Stunden weiter konkretisieren. Wir berichten aktuell.