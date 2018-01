Düsseldorf/Berlin - „Deutscher Lehrerpreis” geht sechsmal nach NRW

Düsseldorf/Berlin.

Der „Deutsche Lehrerpreis” geht in diesem Jahr gleich sechsmal nach Nordrhein-Westfalen. Die Lehrerinnen Gisela Ebeling aus Bünde, Marion Helle-Laumann aus Essen und Beate Schulte aus Mühlheim an der Ruhr erhalten an diesem Montag (13 Uhr) jeweils einen Preis in der Kategorie „Schüler zeichnen Lehrer aus”. Die Organisation lehrreicher Ausflüge, Ehrlichkeit und Fairness im Unterricht waren nur einige der Begründungen, mit denen die Schüler ihre Lehrerinnen für die Auszeichnung vorgeschlagen hatten.