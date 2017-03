Region.

Die Gema in Berlin verleiht am 30. März zum neunten Mal den Deutschen Musikautorenpreis an herausragende Komponisten und Textdichter. Eine siebenköpfige Fachjury hat die Nominierten ermittelt. Zu den Nominierten in der Kategorie „Komposition Musik für Musiktheater“ gehört der 1979 in Aachen geborene Komponist und heute in Karlsruhe lebende Anno Schreier.