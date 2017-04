Aachen.

Seit dem vergangenen Jahr hat die Aachener Justizvollzugsanstalt (JVA) in der Soers ein großes Problem weniger. Bis auf zwei sind alle Fälle von Gefangenen, die sich in Sicherungsverwahrung befinden, in die westfälische JVA Werl verlegt worden. Und als Neuerung bietet die Anstalt nun für Häftlinge mit Migrationshintergrund Maßnahmen zur Eingliederung an.