Infos zu Christopher von Deylen

Christopher von Deylen wurde am 17. Oktober 1970 in Visselhövede, am Westrand der Lüneburger Heide, zwischen Bremen und Hamburg geboren. Mit sieben Jahren begann er Klavier zu spielen. Zu seiner musikalischen Frühsozialisation zählten neben Stücken der Klassik vor allem auch Bands und Künstler der Elektronischen Musik wie Jean-Michel Jarre, Tangerine Dream, Kitaro und Klaus Schulze.

Nach dem Abitur studierte er zunächst Angewandte Kulturwissenschaften mit Schwerpunkt Musik in Lüneburg. Parallel fasste er in der Hamburger Studiomusikerszene Fuß. Nach diversen Auftragsarbeiten, gründete er 1998 das Projekt Schiller. Ein Jahr später erschien das erste Album „Zeitgeist“. Zwei Jahre später folgte „Weltreise“, das sich vier Wochen lang auf Platz 1 der Album-Charts hielt. Es folgten vier weitere Alben auf den Spitzenplatz.



Am Mittwoch, 17. Januar, ist Christopher von Deylen mit seiner neuen Show „Klangwelten Live 2018 – Elektronik Pur“ im Aachener Eurogress zu sehen und zu hören. Karten gibt es beim Kundenservice Medienhaus Aachen.