Region - Der nächste Orkan im Anmarsch: „Friederike“ steuert auf die Region zu

Region. Wer vor dem Orkan „Burglind“ die Gartenmöbel festgezurrt hatte, sollte die Knoten am Mittwoch noch einmal überprüfen: Mit „Friederike“ ist das nächste Sturmtief im Anmarsch. Es wird mit Böen der Windstärken 11 bis 12 - das sind 100 bis 130 Kilometer pro Stunde - am Donnerstag über die Region hereinbrechen. Vor allem am Vormittag wird es extrem ungemütlich.

Schon in den Frühstunden sei in der Städteregion Aachen und den Kreisen Düren und Heinsberg mit schweren Sturmböen von etwa 90 km/h zu rechnen, warnt Meteorologin Jana Beck vom Deutschen Wetterdienst. „Das nimmt dann rasch weiter zu und zieht sich bis in den Nachmittag.“

Wind ist nicht das einzige, was „Friederike“ im Schlepptau hat. Im Laufe des Vormittags zieht eine Regenfront über die Region, aus der es ab dem Morgen kräftig herunterprasseln wird. „Am Nachmittag wird der Regen in Schauer übergehen“, sagt Meteorologin Beck.

Verkehrsteilnehmern rät die Wetterexpertin, unnötige Fahrten zu vermeiden. Mit Hindernissen wie umgestürzten Bäumen und herumfliegenden Gegenständen sei zu rechnen: „Man sollte, wenn möglich, nicht im Auto unterwegs sein.“ Haus- und Gartenbesitzer sollten ebenfalls entsprechende Vorkehrungen treffen, denn: „Bei solchen Windstärken fliegt alles, was nicht niet- und nagelfest ist.“

Immerhin: Ein Schneesturm ist „Friederike“ nicht. Das Tief soll den vereinzelten Schnee von Mittwoch schnell zum Schmelzen bringen, denn es bringt etwa fünf bis elf Grad warme Luft mit sich, ehe es am Abend wieder kälter werden soll.

Einschränkungen im Bahnverkehr möglich

Die Deutsche Bahn warnte ihre Fahrgäste im Internet vor möglichen Einschränkungen im Südwesten wegen möglicher orkanartiger Stürme am Mittwoch und Donnerstag: „Aus Sicherheitsgründen behalten wir uns die Reduktion der Höchstgeschwindigkeit unserer Züge und im Einzelfall auch die Einstellung des Bahnbetriebs vor.”

Nicht nur in Nordrhein-Westfalen wird „Friederike“ tosen, ebenso im südlichen Niedersachsen, Nordhessen und Thüringen sowie in Teilen Sachsen-Anhalts und Sachsens. Im Osten Nordrhein-Westfalens sollte es zudem noch in den Morgenstunden schneien.

Schulen könnten schließen, Zoos bleiben zu

Ob trotz des Orkans die Schulen normal öffnen, entscheiden nach Angaben des Schulministeriums die Schulträger und die Schulleiter. Bleibe eine Schule geöffnet, könnten aber die Eltern zusätzlich entscheiden, ob sie ihre Kinder zu Hause lieber lassen wollen. Sie müssten dann die Schule informieren, teilte das Ministerium mit.

Schulschließungen wegen Sturmfolgen hatte es etwa Anfang Juni 2014 in weiten Teilen des Ruhrgebietes gegeben. Dort blieben damals etwa in Essen, Mülheim, Herne, Bochum, Gelsenkirchen und Castrop-Rauxel sowie in Neuss die Schulen zu, weil die Verantwortlichen nach einem heftigen Pfingststurm und möglicherweise umstürzenden Bäumen oder herabfallenden Ästen um die Sicherheit der Kinder auf dem Schulweg fürchteten.

Die Feuerwehr riet den Bürgern, am Donnerstag nach Möglichkeit zu Hause zu bleiben. Wer sich draußen aufhalte, sollte zumindest Bäume meiden und auf umherfliegende Gegenstände achten. In Köln und Duisburg bleiben die Zoos geschlossen, in Bochum wurden die Wochenmärkte abgesagt.