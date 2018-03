Maastricht/Aachen.

König Willem Alexander kommt. Wenn er schon seinerzeit bei der Eröffnung des nach ihm benannten Tunnels nicht dabei sein konnte, dann will er zumindest einmal auf ihm stehen und mit eigenen Augen sehen, was dort unter der Bezeichnung „Groene Loper“ (dt. Grüner Läufer) noch bis 2026 veranstaltet wird. Es handelt sich um ein in den Niederlanden einzigartiges Projekt, insgesamt mehr als eine Milliarde Euro teuer und den ganzen Osten Maastrichts verändernd.