Aachen/Düren/Heinsberg - Der Heimat zuliebe: JÜL, ERK und MON auf dem Nummerschild

Aachen/Düren/Heinsberg.

Wer will, huldigt der Heimat auch wenige Zentimeter über dem Auspuff. Denn seit fünf Jahren kann man in Nordrhein-Westfalen die alten Auto-Kennzeichen, die für längere Zeit ausgemustert worden waren, wieder erhalten. Und so fahren JÜL (für Jülich), MON (für Monschau) und GK (für Geilenkirchen) wie früher über die Straßen.