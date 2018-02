Deutschland/Region - Der Frühling kommt: Kältewelle geht mit einem eisigen Adieu

Deutschland/Region. Nach der massiven Kältewelle in den vergangenen Tagen stehen die Zeichen wieder auf Frühling. Am Freitag soll es zu einem Wetterumschwung kommen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. „Es wird milder”, sagte eine Meteorologin am Dienstag.

Im Flachland seien Temperaturen von einem bis zwei Grad möglich. Doch vorher gibt es einen eisigen Abschiedsgruß: In der Nacht zum Mittwoch seien örtlich bis zu minus 16 Grad zu erwarten, so der DWD.

Am Wochenende ziehen die Niederschläge langsam ab. Bei einem Mix aus Sonne und Wolken erwartet der DWD im Rheinland Höchstwerte von bis zu sechs Grad am Samstag und maximal neun Grad am Sonntag.

Insgesamt verlief der Winter in NRW mild, aber mit wenig Sonne. Nordrhein-Westfalen sei mit einer durchschnittlichen Temperatur von 2,4 Grad das zweitwärmste aller Bundesländer hinter Bremen gewesen, so der DWD. „Die durchschnittliche Temperatur liegt um 0,7 Grad höher, als es für den Winter in NRW typischerweise üblich ist”, berichtete ein Sprecher. In diesem Winter stellte der DWD allerdings nur knapp 155 Sonnenstunden fest. Vor allem im Dezember war es im Land besonders trüb.

Am Anfang der Woche zog noch eine klirrende Kälte durch das Land. In der Nacht zu Dienstag erlebte NRW die bislang kälteste Nacht des Winters: Auf dem Kahlen Asten wurden minus 15 Grad gemessen, im Flachland fielen die Temperaturen auf bis zu minus 13 Grad. In der Nacht zu Mittwoch drohten nach Prognosen des DWD sogar Temperaturen von bis zu minus 16 Grad. Besonders eisig sollte es in den Tälern von Eifel, Siegerland, Sauerland und dem Bergischen Land werden.

In der Nacht zum Dienstag hat die extreme Kälte wohl auch ein Todesopfer gefordert. Eine Passantin hat am Morgen einen 82 Jahre alten dementen Mann, der am Abend ein Krankenhaus in Harsewinkel bei Gütersloh zu Fuß verlassen hatte, leblos am Straßenrand aufgefunden. Es sei wahrscheinlich, dass der Mann bei Temperaturen um minus zehn Grad erfroren ist, sagte eine Sprecherin der Polizei Gütersloh. Ein Fremdverschulden könne ausgeschlossen werden.

Besonders für Obdachlose sind solche eisigen Temperaturen lebensgefährlich. In Aachen sind Polizeibeamte deswegen in der Nacht zu Dienstag mit einem Mannschaftswagen zu den bekannten Orten im Stadtgebiet gefahren, an denen sich die wohnsitzlosen Menschen erfahrungsgemäß aufhalten. Diese wurden ins Warme gebracht und können die kommenden Nächte in einer Unterkunft verbringen.

Bereits am Montag hatten verschiedene Städte in Nordrhein-Westfalen mitgeteilt, zusätzliche Plätze und Schlafmöglichkeiten in den Unterkünften für Obdachlose bereitzustellen. In Essen können Obdachlose kurzfristig in Asylunterkünften aufgenommen werden. Auch in U-Bahn-Stationen in Köln oder Duisburg können hilfebedürftige Menschen nachts unterkommen.