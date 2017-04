Aachen.

Verfassungsschützer gehen davon aus, dass es in der Region Aachen, Düren und Heinsberg 200 Salafisten gibt. 30 davon werden als Dschihadisten eingestuft. „Sie sind dazu bereit, ihre politische Ideologie auch mit Gewalt durchzusetzen“, sagte Burkhard Freier, Leiter des NRW-Verfassungsschutzes, in Dienstag in Aachen.