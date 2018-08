Aachen - „Der Dom leuchtet“: Computertechnik soll für ein großes Spektakel sorgen

Einlasskarten, Termine und weitere Informationen

Die 3-D-Projektion ist während der Festwoche „40 Jahre Aachener Dom – Erbe für die Welt“ vom Katschhof aus zu erleben vom 22. bis 30. September. Ein Vorprogramm startet jeweils ab 21 Uhr, die Projektion beginnt 21.30 Uhr.

Ausverkauft sind Samstag, 22. September, und Samstag, 29. September. Der 28. September ist Studierenden vorbehalten.

Einlasskarten (vier Euro pro Stück, für Kinder bis 14 Jahre kostenlos) gibt es in der Dominformation (täglich 10-18 Uhr), Johannes-Paul-II.-Straße, und beim Kundenservice des Medienhauses Aachen am Elisenbrunnen, Tourist-Info .Die Karten für Studenten am Freitag, 28. September, sind kostenlos. Karten online sind zu bekommen unter www.aachenerdom2018.de/tickets zusätzliche Bearbeitungsgebühr 1,37 Euro).

