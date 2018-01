Aachen - Der Bischof sucht das neue Wir-Gefühl

Aachen.

Dem Bistum Aachen mit seinen mehr als eine Million Katholiken stehen einschneidende Veränderungen bevor. Bischof Helmut Dieser will in den kommenden drei Jahren in einem intensiven Gesprächsprozess mit interessierten Katholiken - und ausdrücklich auch Nichtkatholiken - darüber sprechen, wie sich die Kirche seiner Diözese auf den gesellschaftlichen Wandel einstellen muss.